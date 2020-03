Pane senza lievito e senza impasto: pronto in 30 minuti

Se non avete lievito in casa per preparare il pane, ed al supermercato è terminato, no problem. Con questa ricetta infatti è possibile preparare il pane senza lievito di birra in pochi minuti. Ovviamente il lievito di birra deve essere sostituito con un altro ingrediente, ovvero il bicarbonato. La ricetta in questione è molto utile specialmente per chi non vuole uscire di casa e necessita di pane in poco tempo. Il pane irlandese è definito Soda Bread e non necessita del lievito nè di essere impastato.

Ingredienti della ricetta Irlandese per fare il pane senza lievito

Per ottenere un risultato soffice nonostante manchi il lievito è fondamentale utilizzare i seguenti ingredienti:

225 grammi di farina 00

225 grammi di farina integrale

1 cucchiaino di sale fino da cucina

da cucina 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

125 ml yogurt bianco

bianco 200 ml siero del formaggio che si può sostituire con il latte

che si può sostituire con il latte 1 cucchiaio di olio di oliva

Nella ricetta sono presenti ingredienti che contengono latticini. Per chi ha problemi di allergia o intolleranza ai latticini è possibile ovviare al problema. Occorre sostituire gli ingredienti in questione con latte vegetale (nella stessa quantità ovviamente).

Procedimento

Il primo passaggio consiste nel versare il bicarbonato nel contenitore dello yogurt. La reazione chimica è quasi immediata ed è proprio questa che permetterà al pane di essere soffice. Mescolare i due ingredienti e successivamente aggiungerli poco alla volta al composto. Ora occorre amalgamare il tutto, prima con un mestolo e successivamente con le mani per formare un panetto. Una volta ottenuta la forma desiderata, occorre adagiarlo su una teglia cosparsa di farina e con un coltello praticare una incisione a X sulla superficie.

Infornare il panetto nel forno e impostare la temperatura a 200 Gradi per 5 minuti. Superati i 5 minuti occorre abbassare la temperatura a 180 gradi e far cuocere per 33 minuti. Al termine della cottura il risultato è un panetto con crosta croccante e interno molto soffice.

Conservazione del pane senza lievito, basterà tenerlo in un sacchetto di carta o di stoffa e resterà fragrante per 2 giorni; oppure potete congelarlo.

In alternativa, è possibile preparare anche una fragrante pizza senza lievito, morbida e profumata.