Lindt & Sprungli è la famosa multinazionale specializzata nella produzione del cioccolato di lusso. Una realtà svizzera che esiste dal 1845, come tante industrie alimentari e dolciarie non ricerca soltanto esperti cioccolatieri ma anche operari, addetti marketing e ICT.

Lidt seleziona personale per assunzioni e tirocini anche qui in Italia, possono inviare il curriculum anche candidati senza esperienza, laureati, laureandi e diplomati. Contano tantissimo la conoscenza delle lingue, partendo dall’inglese, e le competenze informatiche.

Dal lavora con noi, ecco le offerte di lavoro attive per la sede centrale di Induno Olona nel Varese. Per i più giovani non manca la possibilità di viaggiare, infatti, sono attive ricerche di nuovi lavoratori nelle sedi europee.

Lindt posizioni aperte

Manutentore elettrico : richiesto diploma in ambito elettrico, elettronico o elettrotecnico, preferibile esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, competenze di automazione industriale e conoscenza della diagnostica PLC.

: richiesto diploma in ambito elettrico, elettronico o elettrotecnico, preferibile esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, competenze di automazione industriale e conoscenza della diagnostica PLC. Manutentore neccanico : richiesto diploma tecnico meccanico, conoscenze di meccanica e pneumatica, preferibile esperienza di almeno 3 anni nel mondo packaging.

: richiesto diploma tecnico meccanico, conoscenze di meccanica e pneumatica, preferibile esperienza di almeno 3 anni nel mondo packaging. Network Administrator : richiesta laurea in ingegneria informatica, almeno 5/6 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in consulenza o in società operativa/produttiva.

: richiesta laurea in ingegneria informatica, almeno 5/6 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente in consulenza o in società operativa/produttiva. Internship Marketing & Sales : richiesta laurea in marketing o economia aziendale, passione per il settore dei beni di largo consumo, esperienza nello sviluppo di nuovi prodotti e competenza in Microsoft Office.

: richiesta laurea in marketing o economia aziendale, passione per il settore dei beni di largo consumo, esperienza nello sviluppo di nuovi prodotti e competenza in Microsoft Office. Stage HR Analytics : per laureati in economia o ingegneria gestionale/statistica, stage di sei mesi come HR Analytics Assistant, creazione di un sistema di reportistica HR, rimborso spese di 1000 euro mensili, smart working incluso.

: per laureati in economia o ingegneria gestionale/statistica, stage di sei mesi come HR Analytics Assistant, creazione di un sistema di reportistica HR, rimborso spese di 1000 euro mensili, smart working incluso. Product Manager Brand Caffarel : richiesta laurea in ambito economico, 2/3 anni di esperienza nel marketing di aziende medio grandi, preferibilmente nel settore FMCG.

: richiesta laurea in ambito economico, 2/3 anni di esperienza nel marketing di aziende medio grandi, preferibilmente nel settore FMCG. Shipping Logistic Specialist : richiesta laurea in ingegneria gestionale, almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, conoscenza dell’inglese e uso di Microsoft Office.

: richiesta laurea in ingegneria gestionale, almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, conoscenza dell’inglese e uso di Microsoft Office. LICS & Non-Financial Reporting Specialist: richiesta laurea in economia o amministrazione aziendale, almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, conoscenza fluente dell’inglese, esperienza nella gestione della sostenibilità gradita.

Possibilità di crescita e carriera

Lindt investe molto nelle risorse umane e nella crescita professionale: condivide le proprie informazioni e obiettivi con il personale attraverso newsletter, meeting, momenti di incontro. I lavoratori possono crescere e far carriera grazie ai programmi di Job Posting. Possono sperimentare anche altre mansioni o posizioni lavorative con il programma Job Rotations. All’interno del programma MBO (Managemente By Objectives) i dipendenti possono porre domande ed esprimere idee.