“L’Innocenza” di Kore’eda Hirokazu dal 22 agosto al cinema ecco una clip

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore Sceneggiatura firmata da Sakamoto Yuji, arriva al cinema dal 22 agosto L’innocenza (titolo internazionale Monster) di Kore’eda Hirokazu, regista già premiato a Cannes con la Palma d’Oro per Un affare di famiglia e con il Gran Premio della giuria per Father and son.

A firmare le musiche il Premio Oscar Ryuichi Sakamoto, che con L’innocenza ha composto la sua ultima colonna sonora.

SINOSSI

Minato, che ha 11 anni e vive con sua mamma vedova, inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore’eda, si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia.

L’innocenza sarà distribuito in Italia da BiM Distribuzione.