Lino Banfi: “Ecco come mi sono liberato degli usurai”

Lino Banfi, prossimo a scendere sulla pista di Ballando con le stelle, è stato ospite del salotto di Verissimo. Lo scorso anno l’attore ha perso la moglie Lucia, la donna che lo ha sostenuto e lo ha aiutato a realizzarsi nel lavoro. La sua mancanza, preceduta da una grave malattia, gli ha lasciato un gran vuoto e ora sta provando a reagire.

L’attore pugliese icona della commedia sexy degli anni ’70 e ’80 si è raccontato senza filtri. Ha ricordato quanto è stato faticoso affermarsi, ha fatto una gavetta impegnativa, poi quando si è trasferito a Roma si è indebitato con gli usurai, persone che ogni 15 giorni si rivolgevano alla moglie Lucia per avere i loro soldi: “I veri sacrifici li abbiamo fatti da sposati, io e Lucia a Roma, per pagare i cravattari (gli usurai). Mettono una persona che pare che ti presti lui i soldi, magari un calzolaio ti dice che ha dei soldi da parte, te li presta e vuole un po’ di interessi. Poi si scopre, come successe a me, che sotto c’erano i rom, che erano i veri padroni.“

L’attore ha poi raccontato quanto è stato difficile superare quel momento: “Quando diceva: “Mio marito non mi ha ancora mandato i soldi”, loro si prendevano una collanina, un lenzuolo ricamato. Ci hanno tolto tutto. Per settecentomila lire di allora, pagai più di due milioni, perché aumentavano sempre gli interessi, prima il 40% poi il 60%.“. Banfi ha risolto il problema: ecco come si è liberato degli usurai.

Lino Banfi: “Lucia pensò che avessi fatto una rapina”

Sotto pressione degli usurai Lino Banfi riuscì a risolvere il problema procurandosi tutta la somma che doveva. Quando tornò a casa con i soldi la moglie non riusciva a crederci: “Firmai un’esclusiva con Dino De Laurentiis, era il 1969. Mi feci dare l’anticipo di due anni di esclusiva, arrivai a casa con 200 mila lire in contanti. Mia moglie pensò che avessi fatto una rapina. Riuscii a pagare tutti i debiti”.

Oggi Banfi sta meglio rispetto a 8 mesi fa. Si sta riprendendo dal dolore provocato dalla morte della moglie e ha deciso di volersi più bene e pensare a se stesso: “Adesso mi amo, soprattutto rispetto a otto mesi fa. Mi sto riprendendo alla grande”.