L’Isola dei Famosi 2023, chi è Fiore Argento: biografia, età, vita privata, Instagram 

Fiore Argento è tra i concorrenti ufficiali de L’Isola dei famosi 2023. La sorella di Asia e figlia di Dario Argento ha accettato la sfida del reality e a quanto pare è determinata ad affrontare tutte le varie difficoltà che l’esperienza le presenterà.

Ma chi è Fiore Argento e cosa fa nella vita?

Classe 1970 Fiore è figlia del noto regista dell’horror italiano e della restauratrice Marisa Casale, con Asia ha in comune solo il padre ma le due sono comunque molto legate. Inoltre Fiore lavora nel mondo della moda, ma in diverse occasioni ha recitato in alcune pellicole del padre. La sua prima comparsa risale al 1984 avvenuta nel film Phenomena, mentre l’anno successivo appare nel film Demoni (Demons).

In seguito si è trasferita a New York dove ha frequentato il Fashion Institute of Technology, completati gli studi ha realizzato una sua linea di moda e ha lavorato come costumista per alcuni spettacoli. In più occasioni è stata ospite d’alcuni talk televisivi, divenendo un’opinionista a tutti gli effetti e ora ha deciso d’accettare il ruolo di naufraga.

Chi è Fiore Argento?

Nome: Fiorella Argento

Nome d’arte: Fiore Argento

Età: 53

Data di nascita: 3 gennaio 1970

Luogo di nascita: Roma

Segno Zodiacale: Capricorno

Professione: stilista e attrice

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @fioreargent_o

Vita privata

Fiore Argento ha un profilo social molto attivo dove condivide momenti della sua quotidianità. Ufficialmente è single, non sarebbe infatti legata a nessuno o almeno è quello che traspare dai suoi social. In passato il suo nome è stato associato a Carlo delle Piane, compagno d’Antonella Elia ma a quanto pare tra i due c’è stato un breve flirt senza fondamento. Sui social conta oltre 4 mila followers, destinati a crescere con la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2023.

