L’Isola dei Famosi 2023, scontro tra Ilary Blasi e Enrico Papi: cos’è successo

Anche la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2023 è andata in onda senza problemi. Il reality è molto seguito e i concorrenti stanno vivendo i primi giorni da naufraghi cercando di conoscersi meglio, anche se non sono mancati i primi confronti. E mentre in Honduras Alvin cerca di seguire alla lettera il copione, in studio sembrano emergere alcuni fuori onda.

Secondo alcuni rumors, non del tutto verificati, sembra che fra Enrico Papi e Ilary Blasi non corra buon sangue. I due a quanto pare avrebbero avuto più di un confronto causato soprattutto dall’eccessiva ingerenza dell’opinionista nei tempi prestabiliti dalla conduttrice romana. Ilary infatti non tollererebbe i continui commenti di Papi che non ha ben chiaro il suo ruolo d’opinionista.

A quanto pare durante una pausa pubblicitaria l’ex signora Totti avrebbe chiesto alla produzione di rimettere in riga Papi chiarendogli al meglio qual è il suo ruolo. I suoi continui interventi disturbano i tempi e l’andamento del programma e non sono ben visti da Ilary che non riuscirebbe a seguire la scaletta della conduzione. Anche durante la puntata di ieri Papi ha tolto la busta contenente il nome dell’eliminato a Ilary dando vita ad una scenetta non proprio gradita. Resta da comprendere se i due hanno studiato a tavolino la cosa o sono realmente infastiditi l’uno dall’altro.

Enrico Papi, il suo destino a Mediaset

Enrico Papi ha accettato il ruolo d’opinionista in previsione delle sue prossime conduzioni a Mediaset. A quanto pare sarà lui a condurre il prossimo autunno la nuova edizione de La pupa e il secchione, format che ha diretto già per due volte. Il format dovrebbe andare in onda all’inizio del prossimo anno.

La produzione vorrebbe cambiare la location del programma riadattandolo ad un sito tipo Temptation Island, ma Papi sta insistendo per avere un suo studio e condurre il format come un normale show. Per ora è ancora tutto da decidere, ma sempre che i commenti dell’opinionista abbiano un certo valore.