Live non è la D’Urso: la nuova vita di Gabriel Garko

Ospite speciale e atteso di Live non è la D’Urso Gabriel Garko è stato accolto da una raggiante Barbara D’Urso che sperava d’intervistarlo da tempo. L’attore si è presentato alla padrona di casa con estrema spontaneità e senza formalismi e si è lasciato intervistare senza porre limiti. Gabriel, nonostante abbia sempre esitato, ha parlato dell’esplosione che lo ha visto protagonista quando doveva presentare Sanremo, un incidente che racconta con scetticismo e difficoltà questo per non speculare in tv su chi in quella terribile occasione ha perso la vita.

Garko ha spiegato che quel brutto incidente gli ha cambiato la vita, ha capito quali sono le cose veramente importanti. Ironico e divertente l’attore delle fiction italiane più amate si è anche lasciato andare ad un siparietto con la conduttrice, ha accettato di baciarla anche se solo sulle labbra. Ha poi risposto a Barbara che gli ha fatto notare che non portava la fede, simbolo evidente di un rapporto di Garko con qualcuno:”La fede? Mi hanno fatto arrabbiare. Diciamo di sì. Devo ancora capire cosa è l’amore a 47 anni. Alla fine, essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte. Non bisogna mai idealizzare il rapporto”

Live non è la D’Urso, Gabriel Garko felice con le sue fans

Gabriel Garko ha poi negato d’esser ricorso alla chirurgia estetica, nonostante gli si affibbiano continui interventi lui dichiara d’essere tutto naturale e in proposito chiede la conferma alla D’Urso che con piacer lo tocca per verificare:” Rifatto? Non me ne frega proprio. A me fa ridere, sui social, dicono che, un giorno, sei rifatto o che stai invecchiando. Che devo fare?!” Alla fine dell’intervista l’attore incontra due fans sfegatate in rappresentanza delle tante donne che lo seguono da quando ha iniziato la sua carriera. L’ospitata di Garko dalla D’Urso è servita all’attore a presentare il suo libro in uscita in questi giorni, testo che Gabriel ha scritto con l’aiuto di un coach cosa che ci tiene a sottolineare prima che lo si accusi d’essersi improvvisato scrittore.