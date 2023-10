Lo stato dell’Utah (USA) vorrebbe bloccare l’utilizzo di Tiktok nella regione

Dagli Stati Uniti d’America sono partite tante denunce contro TikTok per violazione privacy, scambio dati e informazioni con il governo di Pechino e non solo.

Tiktok può creare dipendenza ma anche diffondere messaggi e abitudini sbagliate. Una di queste ad esempio è di pubblicare troppe foto dei bambini che vengono resi protagonisti di video, clip e piccole candid.

C’è chi trova tutto ciò innocuo, ma ci sono anche gli esperti che ne sottolineano da sempre i rischi. Rischi che partono proprio dalla sicurezza visto che Tiktok è accessibile sempre anche a persone malintenzionate. L’ultima stretta su TikTok negli Stati Usa è con l’Utah, stato americano occidentale.

Lo Utah vorrebbe bloccare del tutto l’utilizzo dell’app nel paese

Lo Utah denuncia TikTok perché ritiene che l’app stia creando dipendenza nei bambini. In più, nell’accusa si aggiungono i timori ai legami con la sua società madre, ByteDance, con sede in Cina.

Lo stato dello Utah sta cercando di bloccare completamente l’uso dell’app nel paese. Tuttavia, TikTok ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento con il governo cinese nelle cause precedenti affrontate in Arkansas e Indiana.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Montana ha già optato per il divieto totale dell’app, una decisione che è stata oggetto di controversie tra la società e i suoi creatori.

Le accuse di pratiche fraudolente e spionaggio

Spencer Cox, governatore dello Utah ha accusato la società di ingannare i genitori. L’app non è sicura per i bambini e cita i dati del rapporto U.S Surgeon General. Rapporto con cui si sono analizzati i danni a lungo termine dell’uso dei social da parte dei giovani.

Cox è arrivato anche a dire che l’app incoraggia illegalmente i bambini ad un uso dannoso e troppo dipendente delle app. Accusa la pratica di scorrere all’infinito pagine per guadagnare più soldi in pubblicità.

La causa sostiene che che TikTok viola anche lo Utah Consumer Sales Practices Act. Da qui l’affermazione sui rischi del controllo da parte della Cina attraverso la ByteDance, società che ha sviluppato la famosa app social.

Cosa si vuole ottenere con la causa

Quest’anno lo Utah ha approvato una legge che richiede ai genitori di dare il consenso prima che i loro figli possano utilizzare i social media. Con la nuova causa si vuole arrivare ad inibire in via preliminare o permanente Tiktok all’interno dei confini dello stato denunciatario, pratica che aprirebbe un nuovo precedente per altri stati USA.