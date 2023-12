Un futuro senza cookie di terze parti: dal 4 gennaio Google li disattiverà su Chrome

Scatta l’ora ufficiale del programma Privacy Sandbox di Google, Google riforma la sua politica pubblicitaria, la rende più mirata e rispettosa della privacy degli utenti. The Verge come tanti altri giornali racconta bene che cosa succederà dal 4 gennaio 2024. Google inizierà a bloccare l’accesso dei siti web ai cookie di terze parti.

Lo farà con una nuova funzione chiamata Google Tracking Protection, il suo scopo è proprio quello di limitare l’accesso dei cookie di terze parti nei siti web su cui si sta navigando e usufruendo di contenuti. La nuova funzione verrà attivata inizialmente all’1% degli utilizzatori di Chrome globali. Dalla seconda metà del 2024, la distribuzione del Tracking Protection avverrà anche per gli utenti con Chrome per Desktop e Android.

Che cosa sono i cookie di terze parti e come funzionano

In generale, i cookie sono stringhe di testo aggiunte ai browser web degli utenti mentre visitano diversi siti web. Con queste stringhe, la navigazione viene tracciata, personalizzata e vengono salvate quelle informazioni utili a conoscere il comportamento online. Lo scopo però è soprattutto quella di far arrivare della pubblicità mirata.

I cookie di terze parti non vengono generati dai domini che si visitano ma domini esterni al sito che si sta utilizzando. Le aziende utilizzano questa tipologia di cookie per aumentare visibilità delle proprie pubblicità e ottenere nuovi clienti. Advertiser e realtà di marketing online ne hanno costruito un vero business, visto che riescono a raccogliere informazioni precise degli utenti su abitudini e interessi.

Google Privacy Sandbox: contro i cookie terzi già dal 2020

Come spiega The Verge, Google sta lavorando sull’eliminazione dei cookie in Chrome dal 2020, per questo nasce l’iniziativa Privacy Sandbox. Insomma, sì alla pubblicità online ma lasciando più liberi gli utenti dalla lettura millesimale delle proprie abitudini di navigazione. Questa è la descrizione ufficiale dell’iniziativa Privacy Sandbox.

“L’iniziativa Privacy Sandbox mira a creare tecnologie che entrambi proteggono la privacy delle persone online e offrono alle aziende e strumenti per gli sviluppatori per creare fiorenti attività digitali. IL Riduzione della Privacy Sandbox monitoraggio tra siti e tra app contribuendo nel contempo a mantenere gratuiti i contenuti e i servizi online per tutti.“