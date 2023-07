Loredana Lecciso ancora un no al GFVIP: i motivi? Estetici!

Alfonso Signorini ha convocato per l’ennesima volta Loredana Lecciso per offrirle un ruolo nella casa del GFVIP8. Il conduttore è infatti alla prese per creare una squadra d’inquilini interessanti, in grado d’animare la casa ma soprattutto che rispetti i canoni impostogli dalla dirigenza Mediaset. La compagna d’Albano ha ricevuto l’invito anche in passato, e ha sempre rifiutato.

Al magazine Vero ha spiegato i motivi dei suoi no. Motivi che a quanto pare sono legati al suo aspetto estetico. E’ davvero molto curioso che la Lecciso declini un invito così entusiasmante come quello di partecipare al reality più visto. In fondo le consentirebbe di stare sotto i riflettori per mesi. Loredana ha confermato d’avere avuto dei nuovi contatti con Signorini:

“Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza: il motivo è un limite estetico”. La Lecciso non ha spiegato tuttavia cosa intende per limite estetico: sicuramente apparire acqua e sapone, in abiti non sempre succinti potrebbe crearle qualche problema ed è evidente che non riesce a superare questo problema.

Grande Fratello Vip 8 sarà una versione mix

Dopo che lo stesso Pier Silvio Berlusconi è intervenuto per mettere un limite al trash visto nella casa di Cinecittà, Alfonso Signorini è corso ai ripari. La prossima edizione del GFIVP subirà dei cambiamenti. Sembra che i concorrenti che avranno accesso alla casa saranno mixati: vip e nip condivideranno l’esperienza.

Saranno dodici concorrenti famosi e 8 non noti. Il direttore di Chi è impegnato per portare in scena un reality innovato, meno trash e privo di polemiche che dia ai concorrenti l’opportunità di far conoscere aspetti diversi rispetto a quelli noti dal pubblico.