Loredana Lecciso: “Ho proposto dei progetti tv”

Intervistata dall‘Adkronos Loredana Lecciso ha rivelato d’essere pronta a tornare in tv, ma in una veste diversa rispetto a quella a cui il pubblico la ricorda. Per anni ha inseguito il sogno della showgirl, che in parte ha realizzato, ma ora è una donna matura e più consapevole e si immagina in ruoli diversi.

La compagna d’Albano negli ultimi anni si è dedicata alla famiglia e ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Ha ridotto anche le ospitate e seleziona a chi rilasciare dichiarazioni e interviste. Ha un atteggiamento decisamente più filtrato e le piace mantenere un basso profilo. La Lecciso ha ammesso che le piacerebbe condurre un talk da lei ideato, ora ha presentato vari progetti a dei produttori e spera di ricevere risposte positive:

“Oggi ho in cantiere diversi progetti televisivi che ho già proposto ad alcuni produttori e che spero vadano in porto. Quello che vorrei è condurre un programma di intrattenimento scritto da me.” Non rinnega certo il suo passato Loredana, ma è consapevole che quel momento è superato e oggi non potrebbe più mettersi in gioco in quel modo. Poi ha spiegato come mai non era presente alla festa d’Albano all’arena di Verona.

Loredana Lecciso: “L’ho fatto solo per amore“

L’assenza di Loredana Lecciso alla festa degli 80 anni d’Albano, tenutasi con un grande concerto evento all’Arena di Verona lo scorso Maggio, non è passata inosservata. La showgirl ha deciso di non presenziare per amore, l’ha fatto per non creare problemi ad Albano con l’ex moglie. A quanto pare a non approvare la sua presenza è stata proprio Romina Power:

“L’ho fatto per amore di Al Bano, lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io”.