Lorenzo Flaherty a processo con l’accusa di lesioni stradali

La vicenda risale al 10 ottobre 2022. Siamo a Roma, Piazza di Ponte Sant’Angelo. La smart guidata dall’attore Lorenzo Flaherty urta un motorino con a bordo due persone.

Nell’impatto gli occupanti del due ruote cadono a terra e il guidatore riporta gravi ferite: risulta documentata, infatti, la lesione al crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro. Fortunatamente, invece, la ragazza passeggero è rimasta illesa (tra l’altro, risulterà poi essere la figlia di Massimo Ferrero, l’ex Presidente della squadra di calcio Sampdoria).

- Advertisement -

La Procura sostiene che questo incidente si sarebbe potuto evitare se Lorenzo Flaherty fosse transitato con la sua Smart a una velocità inferiore, consigliabile in questo tratto stradale della Capitale. Anche perché ci si trovava in un momento di intenso traffico.

Va detto che l’attore si fermò immediatamente e scese dall’auto per prestare soccorso ai due occupanti del motorino.

- Advertisement -

Flaherty e il suo avvocato, invece, sostengono il contrario in merito alla dinamica dell’incidente, ovvero che non è stato provocato dal tipo di guida dell’attore che ha ripetuto più volte che non viaggiava affatto a velocità sostenuta.

Come sottolineato dal suo avvocato, Antonio Petrongolo, la prova che l’attore non sia colpevole in merito alla causa dell’incidente è anche il fatto che il guidatore del motorino non si è costituito parte civile.

- Advertisement -

Allo stato attuale, Lorenzo Flaherty è accusato di lesioni stradali.