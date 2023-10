Luca Argentero confessione sul provino del GF: “Ho avuto il numero giusto”

Oggi attore affermato, bellissimo e tra i più quotati Luca Argentero ha rilasciato un’intervista al Corriere della sera. Prossimo a debuttare con la nuova stagione di Doc- nelle tue mani, Argentero ha raccontato com’è approdato al Grande Fratello. All’epoca era giovanissimo e non aveva ancora le idee chiare sul suo futuro.

Dopo l’esperienza del reality ha lavorato e studiato ed è riuscito a cogliere l’occasione maturata dal Grande Fratello. Per la prima volta Luca ha rivelato alcuni retroscena del suo provino per il reality. L’attore ha ammesso che grazie a Alessia Ventura, che è sua cugina, ha avuto il numero giusto e ha saltato la fila: “Lei, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì”.

Un piccolo aiuto di cui Luca ha saputo approfittare cogliendone tutti i vantaggi. Dopo il reality fu recitò in Carabinieri anche se non aveva nessuna esperienza: “Era la verità. Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza”.

Luca Argentero: “Ferzan è un santo“

Dopo piccole parti Luca fu scelto da Ferzan Özpetek in Saturno Contro. In quell’occasione riuscì a dimostrare d’avere talento nonostante fu inserito in una cast di grandi attori: “Per me Ferzan è stato davvero un santo, perché mi ha permesso di essere a mio agio in mezzo a un cast strepitoso. Avere lavorato con lui è una certificazione di qualità.”

Ha poi aggiunto: “Di Saturno contro ho un ricordo quasi mitologico. Ero inesperto, puro, entusiasta, con quel cast eccezionale ho brillato di luce riflessa. La mia unica preoccupazione era di non fare troppe cavolate”.