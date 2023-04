Luca Salatino e Soraia addio complicato: ora parla l’ex corteggiatrice

Luca Salatino e Soraia sono una delle coppie più seguite nate a Uomini e Donne. I due sono apparsi sempre molto sinceri e spontanei e il pubblico ha creduto sin dall’inizio al loro amore. Lo scorso anno si sono scelti e hanno immediatamente deciso di porre le basi per un futuro insieme: dopo pochi mesi hanno anche deciso d’andare a convivere.

Poi l’ex tronista è entrato nella casa del GFVIP7 e ha provato a godersi quest’esperienza, ma la mancanza di Soraia è stata dura da sopportare e nonostante fosse molto amato nella casa Luca ha deciso d’abbandonare il gioco. I due fidanzati si sono subito ritrovati, ma da qualche settimana il rumors su una loro possibile rottura sono stati insistenti. Inoltre Deianira Marzano, esperta di gossip, ha annunciato sui social che fra i due c’erano dei problemi legati a tradimenti pregressi dell’ex tronista.

Nonostante Soraia in più occasioni ha smentito i rumors, oggi Luca ha deciso di rivelare la fine della sua storia e lo ha fatto sui social. L’ex tronista, apparentemente dispiaciuto, ha chiesto anche rispetto per il delicato momento che sta vivendo. A questo punto la situazione sembrava conclusasi e invece in queste ore anche l’ex corteggiatrice ha detto la sua in merito a tutto ciò che si sta dicendo in queste ore.

Soraia: “Non ho parlato fino ad oggi perchè…”

“Non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte. Se non ho parlato fino a oggi è perché avevo bisogno di prendermi nel tempo ed essere sicura e di trovare un po’ di pace in me stessa, perché comunque fa sempre male la fine di una relazione” queste le prime parole dell’ex corteggiatrice.

La Cerruti ha fatto intendere d’essere stata lei a voler chiudere la storia. Ha anche cercato di placare tutti i pettegolezzi che la riguardano: “Tutte le cavolate che sono uscite, cioè che io sto con un altro, che sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Io non sto con nessuno, sono da sola e mi dispiace che appunto la gente in un momento delicato si inventi cose simili. Luca sa perfettamente che non l’ho tradito e a me questo basta. Perché mi conosce e ci siamo sentiti in queste due settimane in cui siamo distanti”.