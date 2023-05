Luca Salatino fiume in piena contro Soraia: ” Soraia non mi amava più”

Dopo settimane di silenzio, tanti rumors e pettegolezzi Luca Salatino ha deciso di rispondere all’affermazioni che ha condiviso l’ex fidanzata Soraia. Com’è noto l’ex tronista ha fatto alcune precisazioni in merito alla fine della relazione con Luca: in primis ha smentito d’averlo tradito. In merito a quanto detto Salatino non è del tutto d’accordo per questo sui social ha dato la sua versione dei fatti.

Il giovane, come tutti ricordano, è uscito dalla casa di Cinecittà perchè gli mancava troppo la fidanzata. Scelta alla corte di Maria de Filippi il cuoco si è sempre dichiarato innamorato, ma è evidente che l’ex corteggiatrice non provava lo stesso sentimento o almeno è quello che crede Luca. In un post social Salatino ha affermato d’aver trovato Soraia diversa dopo la sua uscita dalla casa del GFVIP_

“È molto semplice: secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento, e non avrei mai voluto che lei si sentisse in dovere di stare con me solo per il fatto che avevo lasciato un programma televisivo per raggiungerla.” Ha poi precisato: “Ma quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa (si commuove), ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

Luca Salatino: “Ero diventato troppo appiccicoso”

L’ex tronista ha poi riferito che Soraia ad un certo punto è diventata insofferente alle sue attenzioni, in più occasioni lo ha definito troppo appiccicoso e questo lo ha fatto riflettere in merito al loro rapporto. Luca ha poi concluso sottolineando d’aver provato a salvare il rapporto, si è annullato per lei e lo ha dimostrato più volte:

“Tra noi due, malgrado quello che Soraia ha detto nell’intervista, sono stato io a essermi annullato, e penso di aver dimostrato i miei sentimenti con un gesto che non è mai stato riconosciuto fino in fondo: trasferendomi mi sono ritrovato in una città nuova, con persone nuove e con la famiglia distante. Lei era il mio unico punto di riferimento, eppure non mi ha dato il conforto e la vicinanza che mi servivano e che una persona che ama dovrebbe offrire naturalmente”.