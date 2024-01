L’UE boccia la manovra: doccia fredda per il governo Meloni

Poco fa è arrivata una doccia fredda dall’Unione Europea per quanto riguarda la manovra di bilancio varata dal governo Meloni. La bocciatura è arrivata dal vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, collegato da Davos durante la trasmissione Start di Sky Tg24.

Ecco le parole del vicepresidente della Commissione Europea:

“Poco tempo è stata fatta questa valutazione da parte della Commissione sui piani di bilancio 2024 dei Paesi membri, anche sul budget italiano che non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio UE. Abbiamo chiesto all’Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea i conti pubblici con le nostre raccomandazioni“.

Subito dopo la discussione con il commissario UE si è soffermata sul MES:

“Le discussioni continuano con l’Italia. Ovviamente spetta al Parlamento italiano decidere quali sono i prossimi passi in avanti, speriamo di vederli al più presto. Non ricopro la posizione giusta per poter parlare sull’Italia e di cosa deciderà il Parlamento, ma sarò in contatto con il governo e discuteremo dei prossimi passi insieme“, ha concluso il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis.