Question Time Meloni, ecco gli argomenti trattati

Alle ore 15 è iniziato il question time nel quale il Pres. Giorgia Meloni risponderà alle domande dei giornalisti, ma quali sono gli argomenti previsti?

Previsto un confronto a tutto campo, dalla sanità all’Ue. Oggi è anche il giorno della riunione preparatoria al Cdm di giovedì: sul tavolo anche il ddl Beneficenza. Mentre ieri al Senato è arrivato il primo via libera al ddl Calderoli sull’autonomia differenziata, con le opposizioni che hanno protestato sventolando tricolori e cantando l’inno di Mameli.

Il question time è visibile sulle reti RAI e sulla diretta streaming organizzata da Montecitorio. In totale sono previste 10 domande, sei delle quali saranno poste dai partiti d’opposizione. Da quanto emerge, il Pd ha in mente il tema della Sanità, mentre il M5s sul nuovo Patto di Stabilità.

A sollecitare la premier il presidente del M5s, Giuseppe Conte, per Alleanza Verdi-Sinistra il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, per Più Europa il segretario Riccardo Magi, oltre alla segretaria Schlein per il Pd.

Presenti per la maggioranza quesiti di tutti i partiti, con Forza Italia che ne ha annunciato uno sulle privatizzazioni, la Lega sulle politiche per gli anziani, FdI sulle politiche per il mezzogiorno, Noi Moderati sull’assegno di inclusione.