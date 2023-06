Luglio e Agosto su Cartoonito

SIMONE – SIAMO IN VACANZA

Dal 1° luglio tutti i giorni alle 10.40.

Cartoonito (46 del DTT) celebra la fine della scuola con SIMONE – SIAMO IN VACANZA, uno stunt che vedrà al centro il coniglio più amato del canale protagonista di tanti spassosi episodi a tema vacanza.

L’appuntamento è dal 1° luglio tutti i giorni alle 10.40.

La serie SIMONE è tratta della collana di libri dell’artista franco-americana Stephanie Blake, un successo internazionale tradotto in oltre 20 lingue.

La simpatica famiglia di conigli, entrata ormai nel cuore di grandi e piccoli, ne vedrà di tutti i colori.

Simone è un coniglio bianco dalle lunghe orecchie, determinato, orgoglioso, pieno vitalità e fantasia che passa le giornate fra famiglia, scuola e amichetti. Vive le emozioni e le paure di tutte quelle prime volte che segnano la crescita di ogni bambino: dal primo giorno di scuola alla prima visita dal dentista, dal rimprovero della mamma al rapporto con gli amici che è fatto di gioco e complicità ma a volte incomprensioni e competizione. Simone ha anche un fratellino più piccolo, Gaspare, che adora Simone e vorrebbe imitarlo in tutto provocando, ovviamente, l’irritazione del fratello maggiore.

I due si vogliono molto bene ma spesso, come fra tutti i fratelli, si scatenano bisticci e gelosie.

La madre, Eva, lavora tutto il giorno fuori casa e nel tempo che dedica alla sua famiglia è sempre attenta, premurosa e piena di energie. È divertente e buffa ma, quando la situazione lo richiede, sa essere rigorosa e autorevole.

Il papà, Andrea, è un padre modello. Lavora come carpentiere nel giardino di casa e quindi è sempre molto presente nella vita dei bambini e ha modo di occuparsi anche delle faccende domestiche.

KID-E-CATS – DOLCI GATTINI – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 3 luglio tutti i giorni alle 8.00.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi attesi episodi di KID-E-CATS – DOLCI GATTINI.

L’appuntamento è dal 3 luglio tutti i giorni alle 8.00.

Lo show racconta le avventure quotidiane di una simpatica famiglia di gattini.

I tre fratelli Cookie, Budino e Chicca, vivono in una piccola città. Sono allegri, curiosi, amano giocare, mangiare il gelato, cantare e scoprire il mondo che li circonda.

Chicca è la più piccola, eppure la più matura dei tre. Non si dà mai per vinta e spesso è lei a risolvere situazioni difficili. Il suo motto è “So cosa fare!”. Cookie è il gattino più attivo e instancabile, ama gli sport e i giochi all’aria aperta. Il suo carattere coraggioso fa sì che proponga sempre le soluzioni più temerarie e fantasiose.

Budino, invece, legge moltissimi libri, è paffuto e talvolta un po’ pigro, ma quando si tratta di aiutare i suoi fratelli o giocare con loro, non si tira mai indietro.

Ogni giorno il simpatico trio dovrà risolvere un problema. Per riuscirci Cookie, Budino e Chicca dovranno essere pronti ad entrare in azione e ad escogitare insieme soluzioni ingegnose. Ad aiutarli in queste divertenti avventure, ci saranno i fidati amici Tortina, Razzo e Boris.

I piccoli protagonisti, affrontando con entusiasmo e vitalità le sfide quotidiane, impareranno ad esprimere le proprie emozioni e ad aiutarsi a vicenda. Grazie alla loro fervida immaginazione e a qualche saggio consiglio da parte dei genitori, scopriranno che non bisogna mai darsi per vinti.

La serie, dedicata agli spettatori più piccoli, trasmette ai bambini valori come l’amicizia e l’importanza di affrontare i problemi con positività.

SAM IL POMPIERE – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 10 luglio tutti i giorni alle 10.20.

Una nuova stagione ricca di inedite avventure e nuovi personaggi!

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi di SAM IL POMPIERE.

L’appuntamento è dal 10 luglio tutti i giorni alle 10.20.

SAM IL POMPIERE è la popolare serie gallese che racconta le avventure del coraggioso pompiere Sam, dei suoi colleghi e degli abitanti di PontyPandy, una cittadina di mare nel Galles.

Sam è il classico eroe della porta accanto,

rimane calmo e composto di fronte a un’emergenza e offre sempre il suo aiuto a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Sam e la sua squadra di fiducia – Elvis, Penny, il Capitano Steele, e l’immancabile Jupiter – sono sempre in servizio per salvare dagli incidenti gli abitanti della città. La squadra aiuterà Sam, qualunque sia il problema – che si tratti di una barca capovolta, del recupero di uno slittino o di un incendio in un locale.

Sam il pompiere è il personaggio perfetto per raccontare ai più piccoli la prevenzione e i pericoli degli incendi. La serie veicola in modo divertente i valori dell’amicizia e del lavoro di squadra, fondamentale per riuscire a risolvere le «piccole imprese» da pompiere.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AMICIZI CON POLLY POCKET – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Il 30 luglio dalle 17.00.

Per la Giornata Internazionale dell’Amicizia, Cartoonito (46 del DTT) presenta in esclusiva Prima TV free lo speciale di Polly Pocket “Avventura sull’Isola dei Cristalli”.

L’appuntamento è il 30 luglio dalle 17.00.

Ma le sorprese non finiscono qui!

A partire dal 31 luglio, tutti i giorni alle 16.30, andranno in onda in esclusiva Prima TV free i nuovi episodi della serie Polly Pocket.

Lo show segue le avventure di Polly, una ragazza di 11 anni piena di energia e voglia di fare. Abile inventrice, è capace di assemblare gli oggetti che ha intorno dando vita a magnifiche creazioni. Polly è intelligente, curiosa e molto sicura di sé.

A causa della sua bassa statura spesso si sente ripetere di essere troppo piccola per fare ciò che sogna, ma lei non demorde, essere piccoli per Polly non è di certo un limite ma una grande forza e la giovane decide di dimostrarlo in tutti i modi possibili. Ad aiutarla nell’impresa arriverà un medaglione magico ereditato da nonna Penelope Pocket, una donnina di appena un metro e mezzo ma dalla grande personalità. Molto attiva e amante dell’avventura, la nonna insegnerà alla giovane nipote che anche la persona più piccola può fare la differenza. Il medaglione permetterà a Polly di rimpicciolire sé stessa e tutto ciò che ha intorno: un potere stupefacente che, all’improvviso, renderà il mondo della protagonista più grande che mai.

Polly desidera utilizzare il suo dono

per fare del bene agli altri, ma gestire un potere così grande a soli 11 anni non si rivelerà affatto semplice. Con entusiasmo e ingenuità combinerà qualche pasticcio, ma per fortuna accanto a lei non mancheranno mai le sue inseparabili amiche, Shani e Lila.

Contagiate dal carisma e dalla passione della loro amica, si ritroveranno coinvolte in tante, entusiasmanti e sempre nuove avventure. Le tre, inoltre, dovranno far fronte all’agguerrita nemica, Griselle Grande. Un tempo Griselle era la migliore amica della nonna di Polly, ma quando scoprì il medaglione divenne ossessionata dal suo potere e cercò di sottrarlo alla sua proprietaria con scopi tutt’altro che benevoli. Ad aiutarla nell’impresa ci sarà la sua fedele nipote Gwen.

Attraverso le avventure della sua mini-protagonista, la serie mostra ai bambini che tutto è possibile e che essere piccoli non è un limite ma una grande possibilità. Con le missioni di Polly, Shani e Lila, semplici ragazzine e non super eroine, viene esaltato, inoltre, il lato più divertente dei guai e le fantasiose soluzioni che spesso è possibile trovare per risolverli.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora. A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda.

Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini. Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

