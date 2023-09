Luisa Ranieri rivela: “Non lo faccio vedere alle mie figlie”

Prossima a tornare nel ruolo del commissario Lolita Lo Bosco, Luisa Ranieri è tra le attrice più apprezzate dal pubblico. Bellezza naturale e spontanea e un talento rivelato l’attrice ha rilasciato un’intervista al magazine Grazia che le ha anche dedicato la cover. La Ranieri è sposata con Luca Zingaretti e hanno due figlie Emma, 12enne, e Bianca, 8 anni.

Tra le protagoniste di “E’ stata mano di Dio” Luisa Ranieri ha rivelato che ha proibito alle sue figlie di vedere il film di Sorrentino. Il motivo sono le scene di nudo di cui si vergogna tantissimo. Proprio perchè sono in un’eta adolescenziale la Ranieri preferisce preservare le figlie dalle scene di nudo che ha girato per Sorrentino. L’interprete ha anche spiegato che realizzare quel set è stato davvero impegnativo:

“Non è facile stare nuda davanti a una troupe e ai colleghi. Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza. Due o tre sere prima di girare quella scena, ho avuto una specie di attacco di panico, ma mio marito mi ha detto: ‘Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere’.

Luisa Ranieri: “Quel film di Sorrentino no…“

L’attrice ha svelato che ha cercato in tutti i modi di non far vedere il film alle figlie, e fino ad oggi c’è riuscita. La Ranieri ha confessato d’aver ricevuto anche i complimenti del fratello, che ha visto nel suo nudo un modo per esprimere l’intensità del personaggio:

“Mio fratello Alessandro, grande appassionato di Sorrentino, mi ha detto: ‘Sai Lu’, il film è così potente, così bello, che quel nudo serve a raccontare la follia di lei, descrive una donna infelice, una depressa liquidata come pazza’”.