Macerata, la terra trema. Un terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la provincia

Nei dintorni di Macerata questa mattina la sveglia è suonata piuttosto presto e non è stato nemmeno troppo piacevole. Erano le 6:23 quando una parte delle Marche ha tremato per un terremoto di magnitudo 3.4. Una scossa di lieve entità che sembra abbia avuto come epicentro Macerata. A sentire la terra che si muoveva sono stati non solo gli abitanti della città, ma anche quelli delle zone limitrofe.

Il terremoto che si è sviluppato a una profondità di 25 km, è stato sentito anche a Cingoli e San Severino, dove l’epicentro dista all’incirca 8/9 km. Al momento, per fortuna, non ci sono state segnalazioni di danni alle cose o alle persone. Quindi sembra che questo episodio sia destinato a non lasciare strascichi sulla zona altamente sismica.

Non è un caso che proprio nelle Marche, negli ultimi giorni si è resa protagonista di diverse scosse di terremoto, tra cui quella del primo agosto nella zona del mare, dove la scossa ha avuto un’intensità di 2.7 magnitudo. In precedenza a tremare era stata Ascoli Piceno dove il 15 luglio c’era stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.

Tutti episodi di entità lieve che non hanno lasciato segni sul territorio.