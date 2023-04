Maddalena Corvaglia rompe il silenzio su Elisabetta Canalis: “Non la perdono”

Da tempo si parla della fine dell’amicizia tra Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, le due ex veline grazie al bancone di Striscia la Notizia sono diventate molto amiche e il loro rapporto si è perfezionato anche dopo la fine della loro avventura nel tg satirico. Hanno condiviso molto cose e anche quando Elisabetta si è trasferita negli Usa, Maddalena l’ha più volte raggiunta.

Poi è successo qualcosa che ha determinato il distacco. Nessuna delle due ha mai parlato chiaramente delle cosa, a parte qualche insinuazione hanno solo ammesso l’allontanamento. Ora Maddalena ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sulla questione. Intervistata da Il Corriere della sera la Corvaglia ha parlato anche della sua ex migliore amica.

“È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute. Cos’è successo tra di noi? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza.“

Maddalena Corvaglia: “Oggi sono diffidente…“

L’ex velina ha poi precisato d’essere una persona diffidente. Oggi tende a non far avvicinare troppo le persone per paura di vederle andare via. Cerca di monitorare le sue compagnie ed è molto attenta a chi decide di starle a fianco: “Tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti.“

Maddalena non ha più fiducia in Elisabetta e a quanto pare il perdono non è attualmente una possibilità: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza.“