MadLipz l’app che ti fa doppiare film e cartoni animati: come funziona

Sugli store per Android e per iPhone: da un po’ di tempo circola l’applicazione MadLipz, che si appresta a guadagnare terreno ed iscritti, affiancandosi al colosso cinese Tik Tok.

MadLipz vs Tik Tok: le differenze

MadLipz è nata prettamente per effettuare doppiaggi dei cartoni animati, dei film o eventi sportivi, in modo simile a quello proposto da Tik Tok. Ma al contrario, se con TikTok va registrato un video adattandolo alla traccia audio, con MadLipz il filmato è già presente ed è la traccia audio che invece va inserita su di esso.

MadLipz, infatti, contiene tanti video di personaggi famosi, scene e clip di film e di cartoni animati, da doppiare a piacimento inserendo il proprio audio. Spesso viene utilizzata per divertenti parodie da condividere sui social.

Come funziona MadLipz?

Ma come si può iniziare ad utilizzare MadLipz? Niente di più semplice. Dopo aver scaricato l’app MadLipz sullo smartphone, bisogna fare la registrazione tramite email e password oppure usando facebook. Ora si può registrare un audio che possa adattarsi alle movenze ed al labiale dei protagonisti dei video presenti. Per far ciò, basta premere il tasto REC.

Insomma, si tratta davvero di un gioco da ragazzi, più difficile a dirsi che a farsi… e per molti MadLipz è anche più semplice da utilizzare di Tik Tok.

L’app consente di realizzare parodie con sottotitoli, ma anche divertenti doppiaggi. Sono presenti migliaia di clip che si possono duplicare, registrare e condividere, inoltre potrai visionare i profili dei tuoi amici e vedere le loro Lipz. Si possono creare anche chat di gruppo direttamente sull’applicazione.