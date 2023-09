Mandorle pralinate o caramellate in friggitrice ad aria

Le mandorle caramellate in friggitrice ad aria sono buonissime, un mix di croccantezza e dolcezza che soddisfa il palato ad ogni morso.

Un dolce irresistibile che può essere realizzato con pochi ingredienti e una tecnica semplice, garantendo un risultato perfetto. Un ricordo dei mercatini delle feste, quando sulle bancarelle delle caramelle troviamo mandorle, noci caramellate in tutte le loro forme.

Perché non provare anche in friggitrice? Prova anche le noci caramellate in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti mandorle caramellate in friggitrice ad aria

2 bicchieri di mandorle

1 bicchiere di zucchero bianco non colmo

1/2 bicchiere di acqua

Procedimento

Misura le mandorle, lo zucchero e l’acqua seguendo le dosi indicate io ho utilizzatoun bicchiere di plastica usa e getta. In una ciotola, mescola le mandorle con lo zucchero e l’acqua, assicurandoti che le mandorle siano uniformemente rivestite.

Utilizza una teglia o una in silicone. Disponi le mandorle nella teglia e posizionala nel cestello della friggitrice ad aria.

Cottura

Imposta la friggitrice ad aria a 185 gradi e cuoci per circa 18 minuti. Durante la cottura, controlla la caramellatura delle mandorle quando vedrai che inizia ad assumere un colore scuro mescola. Ripeti l’operazione, ad un tratto vedrai lo zucchero rapprendersi e diventare di colore più chiaro. Ecco sono pronte, lasciale raffreddare prima di servirle. Le mandorle pralinate saranno croccanti e irresistibili al palato.

Consigli

Durante la cottura, controlla frequentemente il grado di caramellatura delle mandorle. Le mandorle possono caramellarsi rapidamente, quindi presta attenzione al colore e alla consistenza desiderati.

Aggiungi un pizzico di cannella o vaniglia all’impasto per conferire alle mandorle un sapore extra e un tocco aromatico.