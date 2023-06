Maneskin, Damiano e Giorgia si sono lasciati: che cos’è successo?

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha rivelato sui social d’aver detto addio alla sua storica fidanzata Giorgia Soleri. Il cantante è stato costretto ad uscire allo scoperto dopo che è stato condiviso un video dove appare in un locale mentre bacia un’altra. Le immagini sono diventate immediatamente virali e il frontman non ha potuto negare l’evidenza.

In queste ore Damiano ha fatto alcune dichiarazioni sui social, dove ha anche confermato la fine della storia con Giorgia: “Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”. A quanto pare la coppia si era già detta addio, ma la versione di Damiano non è per molti attendibili.

Il cantante ha poi cercato di tutelare la sua ex fidanzata, a cui è evidente vuole ancora molto bene: “Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Attualmente la Soleri non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ha evitato di subentrare nella polemica e si sta concentrando nella sua nuova attività, con cui ha debuttato solo da qualche settimana.

Damiano David dei Maneskin: ecco chi è la ragazza misteriosa

Per il momento non ci sono notizie ufficiali in merito all’identità della ragazza che avrebbe baciato appassionatamente Damiano. I due sono stati beccati in discoteca e non si sono curati dei flash. Per molti la bella it girl è Martina Taglienti, migliore amica di Victoria e più volte ritratta insieme ai componenti del gruppo, è una giovane modella e conosce bene anche Giorgia.

I rumors sulla Taglienti non hanno trovato per ora conferme ufficiali, ma di sicuro presto anche la giovane uscirà allo scoperto e darà la sua versione dei fatti. Ad oggi Giorgia non segue più sui social nessun membro del gruppo e neanche Martina.