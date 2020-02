Mangiare formaggi fa ingrassare? La verità da uno studio scientifico

Dal provolone del monaco al gorgonzola, passando per lo stracchino, la burrata, il pecorino, la mozzarella nelle sue numerose varianti, lo stracchino. Esistono tantissimi tipi di formaggi e molte persone sono amanti di questo alimento, da mangiare in mille modi. Con il pane, con miele e confetture, grattugiato sulla pasta, sciolto sulla pizza o con abbinamenti gourmet ad esempio con tartare di pesce e carne. Tuttavia, c’è sempre il salutista di turno che sconsiglia l’assunzione dei formaggi, perché ostruiscono le arterie e fanno ingrassare. Ma è davvero così?

In realtà, secondo uno studio recente condotto dall’University College di Dublino, coloro che assumono formaggio sono più in forma ed hanno livelli di colesterolo più bassi di chi, invece, non comprende questo alimento nella sua dieta.

Gli esiti dello studio

Per condurre la ricerca, sono stati esaminati 1500 soggetti di età compresa tra i 18 ed i 90 anni e sono state studiate le loro abitudini alimentari in relazione all’assunzione dei prodotti lattiero-caseari (quindi non solo formaggi ma anche latte e yogurt).

La scoperta più sconcertante è stata in relazione ai latticini con basso contenuto di grassi. Coloro che hanno assunto maggiormente latticini magri, hanno presentato livelli di colesterolo più alti, contrariamente a quanto si pensava prima della ricerca.

“Quello che abbiamo osservato è che i consumatori di formaggio presentano un’assunzione di grassi saturi maggiore rispetto ai non consumatori o ai consumatori moderati, tuttavia non ci sono differenze nei loro livelli di colesterolo LDL“, ha infatti affermato la coordinatrice della ricerca Emma Feeney.

“Bisogna prendere in considerazione non solo le sostanze nutritive, ma anche il modello alimentare globale, quindi non solo una tipologia di alimenti ma anche tutti gli altri cibi che si assumono in contemporanea” ha aggiunto la dottoressa per spiegare i risultati ottenuti.