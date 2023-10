Manila Nazzaro, tutta la verità sulla fine della relazione con Amoruso: “Mi sentivo umiliata”

Ospite del salotto di Verissimo Manlia Nazzaro ha parlato della fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. I due erano ad un passo dal matrimonio, e avevano anche perso un bambino. Poi Manila ha accettato d’entrare nella casa del Grande Fratello e ha mostrato se stessa senza filtri.

Quando è tornata a casa ha percepito un cambiamento di Lorenzo. Aveva un atteggiamento diverso e hanno cominciato a litigare e essere sempre più distanti: “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole, ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal Gf. Non avevo nessuno che mi aspettasse, lui compreso, da lì in poi è partito un atteggiamento diverso, come se io fossi cambiata, ma lì dentro ero la Manila di tutti i giorni”.

- Advertisement -

Manila ha rivelato che in conflitti quotidiani l’hanno portata a dire basta. Ha trovato il coraggio d’allontanarsi anche perchè si sentiva umiliata e derisa oltre che non amata. Oggi l’ex Miss Italia è legata a Stefano Oradei ed ha raggiunto una stabilità sentimentale: “Ho iniziato a frequentare Stefano durante il trasloco di marzo, io non mi sono nascosta perché ero una donna libera da gennaio, se una donna dice basta è basta, adesso ho capito cos’è l’amore“.

Manila Nazzaro: “Ho preso in giro solo me stessa”

L’ex gieffina ha confidato a Silvia Toffanin d’aver capito che la relazione con Amoruso non era fondata su sentimenti sinceri. Ad un certo punto si è resa conto d’aver fatto male a se stessa permettendo all’ex alcuni comportamenti: “La mia decisione di andar via è maturata da giugno a dicembre. Sono successe tante di quelle cose che ho detto basta, l’unica persona che ho preso in giro era me stessa. Mi diceva che non ero capace di fare nulla, non gli interessava nulla di quello che avevo fatto, del libro che avevo scritto…“

- Advertisement -

Ha poi concluso: “A distanza di qualche tempo ha creato una shit storm, partita da lui nei miei confronti, quando ha deciso di dichiarare in diretta, usando un altro nickname, che ho deciso di lasciarlo per un altro uomo, ma sa bene che ci siamo lasciati per le litigate furiose”.