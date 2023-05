Manila Nazzaro un nuovo amore nella sua vita: le dichiarazioni d’Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono detti addio ad un passo dall’altare. Nonostante l’amore i due non sono riusciti a superare alcune divergenze e in seguito a liti decisamente vivaci si sono lasciati. L’ex Miss Italia ha parlato più volte parlato pubblicamente della fine della sua storia, ma a quanto pare ha omesso qualche dettaglio.

Intervistato da Biagio D’Anelli su Instagram Lorenzo Amoruso ha rivelato una verità diversa da quella dell’ex compagna. L’uomo ha ammesso d’aver amato molto Manila, per lei ha cambiato la sua vita e l’ha messa insieme ai suoi figli al primo posto: “Io ho cambiato la mia vita per lei”. L’ex calciatore ha rivelato che Manila, qualche giorno dopo la fine della loro relazione, stava già con un altro uomo:

“Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo. La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona“. La confessione ha stupito D’Anelli e anche gli ascoltatori ma a quanto pare è più che fondata. Lorenzo ha poi accusato Manila d’aver parlato a sproposito: “Piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… È arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina“.

Lorenzo Amoruso: “Non deve più parlare di me“

L’ex calciatore è apparso molto provato. Ha dedicato molto del suo tempo a questa storia e per primo ci ha creduto facendo delle scelte radicali nella sua vita. Lorenzo ammesso che c’è stata un forte discussione in cui Manila è stata parte attiva. Ora l’ex calciatore sta meglio e ha ripreso in mano la sua vita, ma gli ultimi mesi sono stati impegnativi;

“Mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile” .