Manodopera di Alain Ughetto dal 31 agosto al Cinema

Una storia personale nel contesto dei grandi movimenti migratori dei primi del ‘900, raccontata in un gioiello di animazione, che si muove sulle musiche del Premio Oscar Nicola Piovani. Il film di Alain Ughetto Manodopera (Interdit Aux Chiens Et Aux Italiens) arriva dal 31 agosto al Cinema.

Premiato come

Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022, vincitore del Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022, applaudito durante il 75° Locarno Film Festival e il 40° Torino Film Festival, Manodopera ci porta nel Piemonte degli inizi del ‘900, quando la speranza di una vita migliore spinge Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia.

Alain Ughetto ripercorre

la sua storia familiare in un dialogo immaginario con la nonna, mettendo in scena in un racconto fresco e poetico la vita sofferta e romanzesca degli emigrati italiani.