Manuela Arcuri rivelazioni inedite sugli ex: “Con Coco una grande passione”

Volto iconico delle fiction Manuela Arcuri ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della sera. L’attrice ha parlato del suo debutto sul set, dell’entusiasmo provato nell’aver lavorato con Giorgion Panariello, e ancora prima con Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni. Poi è approdata in tv, dove ha condotto programmi storici come Scherzi a Parte.

L’Arcuri ricorda che la sua prima delusione professionale è legata al rifiuto ricevuto da Massimo Troisi. Ha fatto il provino per Il Postino, ma l’attore napoletano non l’ha ritenuta ancora pronta per un debutto così importante. Oggi è convinta che Troisi abbia preso la decisioni giusta, all’epoca era giovanissima e aveva poca esperienza, probabilmente avrebbe fatto un disastro.

Manuela ha anche parlato dei suoi ex storici. Da Coco, a Aldo Montano e del flirt avuto con Gabriel Garko. Ha rivelato che con Coco ha vissuto un rapporto appassionante, ma erano troppo giovani per pensare ad un futuro insieme, oggi non si parlano neanche: “Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Due gemelli. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. No, non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista”.

Manuela Arcuri: “Ho sposato mio marito due volte“

Poi c’è stata la relazione con Montano: “Una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo”. E infine il breve flirt con Garko: “Un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.

Oggi Manuela è felicemente sposata con Giovanni ed è una mamma appagata. L’Arcuri ha sposato il marito per ben due volte, ma solo per fare felice sua nonna, che ha 97 anni: “Ci teneva tanto. È lei la vera capofamiglia, lucidissima, forte, severa, detta ancora legge, una vera forza della natura, non si è mai abbattuta davanti a niente, è il mio mito”.