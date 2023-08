Mara Venier: “Cacciata dalla Rai, fui umiliata”

Maria Venier si appresta a condurre la sua ennesima Domenica in. In totale la signora della Domenica è stata alla guida del contenitore del dì di festa per ben 15 volte: un record difficile d’abbattere. Mara è anche molto attiva sui social dove ha un seguito rilevante. Spesso condivide momenti del suo privato e non manca d’elogiare l’affetto che prova per i nipoti, a cui vorrebbe dedicare più tempo.

Tuttavia la carriera di Mara non è stata sempre rose e fiori. Ha vissuto un periodo dove sembrava che il suo compito in tv si fosse concluso. In un’intervista rilasciata al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio ha parlato di quando in passato la dirigenza Rai l’ha umiliata definendola troppo vecchia per la tv. Fu un momento decisamente brutto che ha superato grazie a Maria de Filippi che le ha offerto il ruolo di presidente della giuria popolare a Tu si que vales e come opinionista de L’Isola dei famosi.

- Advertisement -

Grazie a Mediaset ha conquistato il pubblico giovane che oggi le mostra affetto in modo quotidiano. Poi la Rai le ha offerto di nuovo la conduzione di Domenica in: “Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.“

Mara Venier: “Madonna? Non si è presentata“

La conduttrice di Domenica in ha ricordato anche quando ha tentato d’intervistare Madonna. La pop star non si è presentata all’appuntamento nonostante lei l’abbia aspettata per ore:

- Advertisement -

“A Roma, alle due del pomeriggio dovevamo registrare un’intervista. Alle sette ancora non si vedeva, era chiusa nella sua suite. Andai via. Alle nove di sera mi chiama la segretaria di Madonna che mi chiedeva scusa e mi diceva se si poteva fare l’intervista alle undici di sera. Risposi: ‘Guardi, sto andando a dormire, mi dispiace, e non ho fatto l’intervista a Madonna.“