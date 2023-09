Mara Venier cede la conduzione di Domenica in alla D’Urso? La risposta della conduttrice

Mara Venier è prossima a tornare alla conduzione di Domenica in. La conduttrice veneta è molto legata al programma del dì di festa, e lasciarlo è per lei molto difficile. Più volte negli ultimi anni ha annunciato il suo ritiro, ma poi ha sempre fatto un passo indietro. Probabilmente questa sarà la sua ultima edizione.

Intervistata alla rassegna Gli Incontri del Principe, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio Mara Venier si è schierata dalla parte di Barbara D’Urso non condividendo il trattamento che ha ricevuto dai vertici di Mediaset. Riconosce che l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è una grande professionista ed è certa che troverà altri spazi in tv. Ha poi ipotizzato la possibilità che sia proprio la D’Urso a sostituirla a Domenica in quando si ritirerà:

“Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi. La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque. Bisogna rispettare chi ha fatto bene il proprio e lei è una brava”.

Mara Venier lascia Domenica in?

Sembra che la prossima stagione di Domenica in sia davvero l’ultima per Mara Venier. Questa volta la zia Mara non farà un passo indietro. Desidera rallentare con il lavoro, ma soprattutto vuole più tempo per dedicarsi alla famiglia. Adora stare con i nipoti con cui ha un rapporto speciale.

Barbara D’Urso è pronta a tornare in Rai? E’ lei la candidata perfetta per sostituire Mara Venier? Per il momento non ci sono certezze in merito, ma la conduttrice di Domenica in ha affermato d’aver sentito più volte la D’Urso in queste ultime settimane.