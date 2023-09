Mara Venier: “I miei soldi? Ho deciso di spenderli così”

Prossima a tornare in onda con una nuova stagione di Domenica in, a quanto pare l’ultima, Mara Venier ha rilasciato un’interessante intervista al magazine Gente a cui ha parlato del suo futuro professionale, ma anche del privato. La conduttrice è certa che il prossimo anno non tornerà in tv, questa volta non cambierà idea. Vuole dedicarsi alla famiglia, al marito e ai nipoti.

In proposito la conduttrice ha fatto un bilancio del suo lavoro, bilancio che non può che essere positivo: “Ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”. E’ poi convinta che la persona giusta per sostituirla potrebbe essere Alberto Matano. E’ leader negli ascolti del pomeriggio di Rai Uno ed è un volto molto amato dal pubblico.

Mara ha confessato anche come usa i soldi che guadagna. Non spende per se stessa, ma pensa ai figli e ai nipoti: “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio (che ha 5 anni, ndr) ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.

Mara Venier: “In quel momento volevo mollare tutto“

Mara Venier ha poi ricordato la morte del genero Pier Francesco Forleo. Un momento difficile per la famiglia, ma soprattutto per la figlia Elisabetta che si è legata ancora più a lei. La conduttrice non nega d’aver vissuto una fase d’insicurezze in cui ha pensato di voler mollare tutto:

“In quei giorni, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere”. Mara si è messa in discussione, ma anche capito che in quel momento doveva sostenere la figlia.