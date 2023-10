Mara Venier e Simona Ventura: fine delle ostilità

La prima parte di Domenica in ha, come di consueto, dedicato ampio spazio alla puntata di Ballando con le stelle. Ospiti di Mara Venier la temuta giurata Selvaggia Lucarelli, ma anche Giovanni Terzi, Simona Ventura e Paola Perego. In molti si aspettavano un incontro teso e poco confidenziale dati i rapporti non proprio amichevoli tra la Ventura e Mara Venier.

Le due in passato hanno avuto una lite. Prima di Terzi, Simona è stata legata a Gerò figlio del marito di Mara Venier, Nicola Carraro. A quanto pare le due si sono ritrovate in un contesto anomalo e oggi la Ventura ha spiegato d’essersi allontanata da Mara dopo che terze persone le avevano riferito alcune cose che la conduttrice avrebbe detto su di lei. In realtà non si sono poi parlate.

A lungo si sono tirate frecciatine a distanze senza aver avuto mai un confronto diretto. Poi in occasione dell’incidente che ha coinvolto il figlio di Simona Mara ha chiesto informazioni e ha dato segnali di riavvicinamento. Ma solo ieri nello studio di Domenica in le due hanno posto fine all’ostilità. Pace fatte fra le due conduttrici: un abbraccio ha siglato la loro reunion.

Mara Venier e Simona Ventura il gesto eclatante commuove i fans

Mara Venier e Simona Ventura, prima d’addentrarsi nel racconto di Ballando con le stelle, si sono strette in un abbraccio. Un gesto davvero eclatante che ha commosso i telespettatori e anche il pubblico presente. Le due conduttrici hanno dato prova di saggezza e maturità. In particolare Mara ha riconosciuto a Simona d’essere cambiata in meglio da quando si è legata a Giovanni Terzi:

“Siamo qua anche per questo…. Non ci vediamo da troppo tempo. Mi piace molto quando parli della tua vita e di Giovanni. Quando tu dici ‘sono cambiata’, è vero. Giovanni ti ha cambiato, tu sei un’altra persona…” Queste le parole di Mara. Il tutto è stato documentato nel dettaglio sul profilo social di Selvaggia Lucarelli.