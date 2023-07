Mara Venier si schiera dalla parte di Ultimo: “Ha grande sensibilità”

Nel fine settimane Ultimo torna nello stadio di Roma per concedersi ai suoi fans. Le due serate all’Olimpico sono sold out e rivelano ancora una volta il successo e l’affermazione del giovane artista che grazie alla sua musica è riuscito ad andare oltre il sistema. Nei giorni scorsi Ultimo ha risposto alle polemiche sanremesi che ha avuto con la sala stampa.

Polemiche che ha provato a superare partecipando all’ultima edizione del Festival di Sanremo e che invece i giornalisti hanno alimentato applaudendo quando hanno saputo del suo quarto posto. Non predisposto ad interviste e ospitate varie Ultimo ha detto si a Domenica in e a Mara Venier che lo ha accolto nel suo programma in modo affettuoso comprendendo anche la sua sensibilità.

La conduttrice si è schierata dalla parte del cantante e ha commentato la disputa esistente tra una certa stampa e Ultimo. Mara conferma d’avere con l’artista un rapporto famigliare e per questo anche protettivo: “Gli voglio proprio bene. Da allora siamo rimasti sempre in contatto. C’è un rapporto familiare tra noi. Ho conosciuto la mamma, mi ha mandato dei video di lui con la nonna, credo di essere in qualche maniera la zia di Niccolò. Ci siamo sentiti molto durante il lockdown, tra noi è rimasto un legame molto affettivo”.

Mara Venier: “Ultimo è un animo nobile”

Mara Venier è convinta che Ultimo è una persona dall’animo nobile. Adora le sue canzoni e presenzierà al concerto in Puglia. Per la conduttrice il cantante ha successo perchè in molti si identificano nelle sue canzoni e non è solo una questione d’età:

“Secondo me chi segue Niccolò si riconosce in lui. Non è una questione di età perché io potrei essere sua nonna”. Ha poi aggiunto che certi disagi raccontati nei suo testi sono comuni a molti: “In qualche maniera ci riconosciamo nelle sue canzoni. A qualsiasi età”.