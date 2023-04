Marco Borriello confessa: “E’ Belen la donna più importante della mia vita”

Marco Borriello è tra gli ex calciatori più amati del calcio italiano. Ha militato in squadre importanti e ha anche guadagnato molto, ma è riuscito a tutelare il suo patrimonio. Ora a 41 anni compiuti ha un alto tenore di vita, ha scelto Ibiza come casa ma non dimentica le sue origini napoletane.

Intervistato dal Corriere della Sera Borriello ha parlato del suo passato di calciatore, ma anche delle donne. Oggi ha scelto d’essere single e d’amare soprattutto se stesso, ma non nega che gli piacerebbe diventare padre, avere un figlio è tra i suoi progetti di vita: “Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico ‘ti amo’. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante.”

L’ex calciatore corteggiato da tantissime donne riconosce d’aver avuto una sola storia importante ed è quella avuta con Belen Rodriguez, con cui oggi ha un bellissimo rapporto d’amicizia. Di lei Borriello ha un ricordo davvero speciale, una storia durata 4 anni per lui un vero record: “La più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo, è stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi.” L’ex calciatore ha poi ricordato l’aneddoto dove lui risultò positivo al doping e la responsabilità fu data ad una crema dell’argentina: “Ho pagato anche per colpe non mie. La settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare. Quando venni trovato positivo sempre i medici mi dissero “porta tutte le pomate che hai a casa” e la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen.“

Marco Borriello: “Oggi sono felice per il Napoli“

Marco Borriello non ha dimenticato le sue origini napoletane e quando da piccolo andava allo stadio con il padre. Oggi è molto felice del successo del Napoli e dei risultati che ha ottenuto:

“Al San Paolo ci andavo da piccolino con mio papà e sono felice per loro oggi. Mia mamma vive lì è la città più bella del mondo, impossibile togliermela dal cuore. Da un lato mi ha strappato il padre quando ero un bambino, dall’altro mi ha dato la ca**imma e l’amore per il bello.”