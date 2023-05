Marco Giallini ha un nuovo amore: ecco chi è la giovane fidanzata

Attore molto amato dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori Marco Giallini tornerà presto nei panni di Rocco Schiavone ma molti altri progetti tv. In alcune occasioni ha raccontato che il successo lo ha travolto a tarda età, dopo aver fatto una serie di lavori e una gavetta non indifferente.

Giallini ha perso la moglie, madre dei suoi figli, nel 2011 a causa si un’emorragia celebrale. Gli è praticamente morta tra le braccia e il dolore per la perdita è ancora vivo, anche se oggi ha un nuovo amore. Intervistato dal magazine Gente l’attore ha parlato per la prima volta della fidanza Giorgia Battisti con cui convive dal 2020: “E’ la mia signorina, almeno così dice lei, io non lo so.”

La 34enne a quanto pare è molto innamorata ed è apparsa insieme all’attore all’ultima edizione del Festival del cinema di Roma. Un red carpet che non è passato inosservato alla stampa e che ha delineato una svolta nella vita sentimentale di Giallini. L’interprete di Rocco Schiavone ha aggiunto d’essere una persona non proprio stabile e che a tenerlo in riga ci provano i figli e anche la neo compagna: “I miei figli ci provano e mi chiamano ‘treno”. Ha poi precisato: “Ma no, ci sto da solo in riga, altrimenti a quest’ora ero veramente morto. E poi sono buono come il pane, ma che volete da me? Avere cuore è un dono, ma tante volte vorrei averne di meno”.

Marco Giallini: ” È la mia signorina”

Marco Giallini ha deciso di non nascondersi più. Dopo la morte improvvisa della moglie che l’ha segnato profondamente come uomo è stato legato a Stella Scarafoni, ma la relazione non è andata in porto. Poi l’incontro con Giorgia ha cambiato la sua prospettiva di vita.

Oltre che a Roma i due sono apparsi insieme anche al Montecarlo Film Festival de la Comédie, organizzato da Ezio Greggio. L’uscite pubbliche rendono ufficiale la relazione e pongono fine ad ogni gossip e pettegolezzo.