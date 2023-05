Marco Mengoni critica le scelte di Giorgia Meloni: il cantante si schiera

In uscita con un nuovo singolo realizzato con Elodie, Marco Mengoni celebra anche il debutto dell’album Prisma che concluderà un percorso musicale iniziato da qualche mese. Il cantante reduce dal successo di Due Vite, che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, ha spiegato al Corriere della sera come mai sul palco dell’Eurovision oltre alla bandiera dell’Italia ha portato quella arcobaleno.

Mengoni è politicamente moderato, non è schierato con nessuna fazione politica precisa ma non può fare a meno d’affermare che alcune scelte del governo in carica in merito ai diritti delle minoranze, come quella LGBT sono inadeguate. Meloni è stata ripresa per l’atteggiamento tenuto in merito a questi temi anche d’alcuni governanti europei, e le posizioni prese non sono affatto da condividere secondo il vincitore del festival di Sanremo 2023:

“Era la bandiera dell’inclusività totale, quella contro tutte le discriminazioni. In Italia vedo tante cose che non sto capendo perché, nel 2023, mi sembrano anacronistiche. Non è un mio voler andare contro, ma un voler capire cosa accade. Credo che l’inclusività e le minoranze siano parte integrante della società”. Mengoni non nasconde che questo governo non gli piace: “La posizione del governo attuale non mi piace”.

Marco Mengoni: “Vedo solo assolutismo“

Il cantante di Ronciglione non interviene in modo diretto su adozioni, matrimoni, o figli di coppie gay ne tanto meno si esprime sulla maternità surrogata che tanto sta facendo parlare. Mengoni però non può non notare che da parte della dirigenza politica, capitanata da Giorgia Meloni c’è una sorta d’assolutismo:

“Vedo assolutismo, come se tutte queste persone non vivessero in strada o non andassero al supermercato a parlare con la gente. Come giudicare Cuba dalla camera di un cinque stelle. Io non ho assistenti che mi fanno tutto, non vivo nell’Olimpo dei cantanti: ho amici che fanno altro con i quali mi confronto”.