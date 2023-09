Maria Corleone, Rosa Diletta Rossi rivela: “Mi sono trasformata”

Rosa Diletta Rossi veste i panni di Maria Corleone, fiction Mediaset che sin dal debutto si è rivelata di successo. L’attrice si è praticamente trasformata per interpretare il ruolo. Dall’aspetto fisico ma anche quello psicologico ha rivelato d’aver fatto un lavoro impegnativo su di lei. In molti l’hanno paragonata a Rosy Abbate però la Rossi Maria Corleone è un personaggio diverso.

A Donna Moderna Rosa Diletta, volto noto per aver recitato in Suburra e Nero a metà, ha rivelato d’essersi impegnata molto per essere Maria Corleone. Oltre ad allenamenti fisici ha anche seguito una dieta, l’era stato chiesto d’arrivare sul set tonica. A Rosa Diletta la fatica non le pesa, anzi per lei è terapeutica:

“Ho fatto allenamento funzionale e bici, e ho seguito una dieta col nutrizionista. Il regista mi aveva chiesto di arrivare più “tesa” possibile a livello muscolare. Però la fatica non mi pesa, anzi. È qualcosa che mi piace, se devo dire la verità. L’ho imparato andando in montagna, faccio arrampicata sportiva da 10 anni. C’è una bella connessione fra il corpo e la mente.“

Rosa Diletta Rossi: “Mi piace trasformarmi“

Le origini romane non hanno impedito a Rosa Diletta Rossi d’interpretare Maria Corleone che è siciliana. E’ riuscita ad entrare nel personaggio, questo perchè le piace trasformarsi: “Mi piace trasformarmi, appena c’è la possibilità, mi ci tuffo. Ho anche interpretato personaggi che non erano di Roma, dove sono nata.”

Ha aggiunto: “Maria Corleone è tutto in siciliano e ho dovuto fare un grosso lavoro per imparare l’accento, la tonalità, la cadenza. Mi piace tantissimo recitare in dialetto.