Maria de Filippi: “Giulia de Lellis non è stupida”

Intervistata dal Fattoquotidiano.it Maria De Filippi ha parlato del fenomeno Uomini e Donne e dei personaggi che riescono ad affermarsi in fatto di popolarità, in particolare Maria ha parlato di Giulia de Lellis e del successo editoriale del suo libro “Le corna stanno bene con tutto” un testo che la De filippi non ha ancora letto:” Giulia me lo ha regalato ma non l’ho letto, c’ero quando gliel’hanno proposto perché mi ha chiesto cosa pensavo. Non è stupida, su di lei c’è un pregiudizio perché arriva da Uomini e Donne. Che il libro abbia avuto successo ci sta, è conosciuta e la sua storia d’amore è stata molto vista in tv. Non deve far storcere il naso agli scrittori, pensano che per arrivare si sono fatti il mazzo e ora una ragazza di Uomini e Donne è in cima alla classifica con la storia delle sue corna“. Maria è convita che su Giulia ci sono dei pregiudizi solo perchè arriva da Uomini e Donne, ma non è affatto stupida ha saputo gestire il momento di successo.

Maria De Filippi difende Emma Marrone dagli haters

Maria De Filippi è stata vicina anche a Emma Marrone nel momento particolare che ha passato, la malattia non è stata facile e lei ha voluto far sentire alla cantante tutto il suo affetto. La conduttrice ha poi difeso Emma dagli attacchi haters che ha ricevuto proprio nel periodo in cui stava male:” Emma ha un carattere forte, è una che sopporta molto. Non la chiamo per dirle fregatene, cerco di farle capire che ci sono. Non con i modi classici perché con lei sono abbastanza inutili, le ho fatto una sorpresa e sono andata a una data dell’instore a cui non sarei mai andata in vita mia. Lei sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla.“