Giulia de Lellis:”Era meglio senza corna…”

Ospite del Maurizio Costanzo Show Giulia de Lellis si gode il suo momento di gloria, si districa tra i successi professionali e quelli della sua vita privata. L’influencer italiana più popolare e seguita del momento ci tiene a far sapere che è felicemente innamorata di Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez con cui in questi giorni c’è stato un botta e risposta implicito via social, e che il suo libro ha spiccato il volo sono infatti state vendute oltre 100 mila copie un successo davvero inaspettato. Nel corso della serata la De Lellis ha ricevuto anche i complimenti dell’ex premier Silvio Berlusconi che non ha potuto fare a meno di notare la sua bellezza.

Giulia è serena e nonostante tutto ci tiene a ricordare che avrebbe preferito un fidanzato fedele piuttosto che un libro di successo, la sua storia con Andrea Damante per altro mai nominato esplicitamente nel racconto è stata importante lei ci credeva ma evidentemente il sentimento era ancora acerbo per entrambi. Giulia non pensa di scrivere un nuovo libro, ma confessa che le hanno proposto di realizzare un film tratto appunto da “Le corna stanno bene con tutto, ma io stavo meglio senza”.

Giulia de Lellis: “Nella sfortuna sono stata fortunata”

Giulia de Lellis è ironica e divertita durante l’intervista di Maurizio Costanzo, non nega che essere tradita fa male ma in fondo è qualcosa di molto comune e lei nella sfortuna è stata fortunata, ne ha tratto molti benefici:” Un po’ tutti ci sono passati. Io non le volevo. Nella sfortuna sono stata fortunata. Avrei preferito un fidanzato fedele che un libro super venduto. Grazie a queste corna ho fatto questo libro. Mi è servito tantissimo”

A sdrammatizzare il dibattito sui tradimenti anche Tina Cipollari che interviene ammettendo d’aver tradito e d’essere stata tradita:” Io sono stata cornuta ma le ho anche messe. E sono felice di averle fatte. Le corna vanno, vengono. Non c’è una regola. Una se ne accorge da tante cose. ” L’ex corteggiatrice è sulla cresta dell’onda della popolarità, popolarità che arriva in modo davvero inaspettato per l’influencer!