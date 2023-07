Maria de Filippi in vacanza da sola: al mare senza Maurizio Costanzo

Prime vacanze da sola per Maria de Filippi che è stata fotografata al mare in Sardegna. La conduttrice si gode qualche giorno di relax e nel frattempo sovraintende alle registrazioni di Temptation Island. La conduttrice che ha concluso l’edizione di Uomini e Donne in anticipo rispetto a quanto concordato con Mediaset è a Santa Margherita di Pula.

Giornate di riposo, lontano da ogni impegno ma soprattutto sola. Per Maria è la prima vacanza senza Maurizio Costanzo e questo la rende decisamente pensierosa. Impegnata su più fronti in più occasioni la conduttrice ha fatto intendere di voler lasciare la tv e ritirarsi dietro le quinte dei suoi programmi, avrebbe scelto anche la sua sostituta: la bravissima Silvia Toffanin che per il momento è soddisfatta della conduzione di Verissimo.

- Advertisement -

La conduttrice ha scelto un costume bianco e mostra un fisico perfetto. Non dialoga con nessuno e sembra essere assorta nei suoi pensieri. Gioca con in granelli di sabbia e non si cura di quello che succede intorno a lei. La De Filippi non ha i social e non ama apparire e sembra non interessata neanche al lavoro dei paparazzi.

Consolata dal suo lavoro, e dal successo dei suoi programmi oltre che dall’amore del figlio Gabriele Maria non nasconde la sua tristezza. Il vuoto lasciatole da Costanzo lo ha vissuto nel silenzio, mostrando una dignità umana meritevole di stima.

- Advertisement -

Maria de Filippi accanto a Pier Silvio al funerale di Berlusconi

Maria de Filippi ha condiviso con Pier Silvio anche il dolore per la perdita di Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice era molto legata all’ex premier che ha avuto con Costanzo un rapporto speciale. La conduttrice si è infatti mostrata decisamente provata e dispiaciuta.

Al suo funerale era vestita di bianco perché Silvio le aveva confidato che non le piacevano gli abiti scuri. Maria è stata al fianco dell’Ad di Mediaset e ha tenuto per mano Silvia Toffanin addolorata per la perdita del suocero.