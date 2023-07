Marica Pellegrinelli rivelazione inattesa: Ho avuto un tumore

Marica Pellegrinelli ha rivelato su Instagram di non essere stata bene. La modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha confessato d’aver subito un intervento lo scorso anno e solo ora ha sentito il bisogno di rendere pubblica questa sua esperienza. Marica è oggi legata a William Kouam Djoko ed è molto attiva sui social dove condivide momenti di vita privata ma anche del suo lavoro.

Oggi è felice di trovarsi su un set e di lavorare e festeggia una rinascita avvenuta un anno fa. La modella si dice felice e serena, ha ricevuto tanto sostegno e amore e si è accorta di chi le vuole bene veramente: “Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento.“

- Advertisement -

L’ex signora Ramazzotti afferma che che l’esperienza le ha insegnato molto e oggi è una donna sicuramente più coscienziosa e forte. Marica ha poi sottolineato l’importanza delle prevenzione: “Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta. La mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione? Anche quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri.“

Marica Pellegrinelli: “vede il ritorno alla normalità“

La modella ha parlato per la prima volta dell’operazione e del tumore. Solo ora, a distanza di un anno, ha capito quanto è importante la leggerezza. Inoltre è in questi giorni vede un ritorno alla normalità e questo la rende veramente felice perché anche il suo corpo sta rispondendo bene all’accaduto:

- Advertisement -

“Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità…”