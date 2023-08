Marica Pellegrinelli svela come ha scoperto di stare male, colpa del vaccino covid-19?

Qualche settimana fa Marica Pellegrinelli ha rivelato sui social d’aver subito un’operazione all’ovaio destro. La modella non ha precisato che tipo di patologia avuto, ma a quanto pare si tratta di un tumore. L’ex moglie d’Eros Ramazzotti, da cui ha avuto due figli, oggi sta bene e l’evento risale allo scorso anno. Solo ora ha sentito il bisogno di rendere pubblica la sua disavventura.

Top model affermata, Marica è una mamma attiva e presente e ha mantenuto con Eros Ramazzotti un rapporto amichevole, per il bene dei figli che sono legati sia alla modella che al noto artista. Solitamente molto riservata in merito alla sua vita privata Marica non manca d’apparire sui social e condividere momenti del suo lavoro. Nei giorni scorsi s’è prestata a rispondere alle domande dei fans che hanno rispettato la sua scelta di non entrare nel merito della patologia che ha avuto.

Alcuni le hanno tuttavia chiesto come ha capito di non stare bene. Quali sono stati i sintomi che l’hanno portata a rivolgersi al medico: “Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo. Ogni corpo ha un viaggio diverso. Principalmente dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti ed era come se il mio corpo aspettasse un bambino di due mesi da 8 mesi”. Ha poi precisato: “Quindi nausea, gonfiore ormonale e blu period (due mestruazioni nello stesso mese)”.

Marica Pellegrinelli: “Ho avuto un ciclo insolitamente troppo lungo“

L’ex signora Ramazzotti oggi sta meglio e parla del suo vissuto in modo sereno, sperando d’essere d’aiuto. Marica ha poi precisato che ad allarmarla particolarmente è stato un ciclo insolitamente lungo: “Avevo fatto una visita ginecologica a settembre ‘21, dopo un ciclo insolitamente lungo ma mi dissero che era frequente dopo le due dosi di vaccino, ho iniziato a non star bene a fine ottobre, quindi prima di tornare dalla ginecologa ho praticamente visitato tutti i medici milanesi: smesso di nuotare, di correre, di mangiare latticini”.

La top model, oggi fidanzata con il dj olandese William Djoko, ha poi concluso: “Tanti dettagli che sono spariti dopo l’operazione, per esempio non riuscivo a saltare la corda senza avere minzione”.