Martina Colombari confessa: “Ecco perchè ho avuto una storia extra- coniugale”

Ex Miss Italia, modella affermata e volto televisivo Martina Colombari è legata da 27 anni a Billy Costarcuta, padre d’Achille suo unico figlio. I due sono apparsi sempre una coppia affiatata e innamorata, due persone rispettose l’una dell’altra ma oggi emerge che in passato si sono allontanati.

Intervistata dal magazine Oggi l’ex Miss ha confessato d’aver avuto una storia extra coniugale dopo 10 anni che stava con Billy. Martina ha rivelato che ha tradito ma anche subito il tradimento e questo perché ad un certo punto l’amore con l’ex calciatore si è affievolito. La Colombari ha spiegato che la sua scelta è stata determinata soprattutto da una quotidianità ripetitiva e perenne nella vita di coppia:

“Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”. Ha poi aggiunto: “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

Martina Colombari: “Negli anni abbiamo trovato un equilibrio“

La conduttrice, oggi appena 47 anni, ha rivelato che il suo rapporto con Billy è oggi così stabile e duraturo soprattutto perchè negli anni si è evoluto e adattato all’esigenze d’entrambi: “Negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio. Le faccio un esempio minimo: lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo.”

Attenta alla salute, devota all’attività fisica convinta che un corpo che si muove è anche un corpo sano, Martina è accorta anche a tavola. Segue un’alimentazione sana e corretta ma non manca di concedersi qualche sfizio: “Mi concedo sfizi a tavola. Ma non sono attratta da esperienze o sport estremi, né dalle droghe. Sono attaccata alla vita, non la metterei mai a rischio”. Infine confessa di non aver paura della menopausa, la considera una semplice fase della vita.