Martina Colombari parla dell’irruenza del figlio Achille: “Abbiamo chiesto aiuto”

Ex Miss Italia, volto tv accreditato Martina Colombari è un personaggio molto amato dal pubblico. Solitamente mantiene un basso profilo e da un punto di vista privato la sua vita è quasi noiosa. L’ex modella si dedica alla sua forma fisica, fa volontariato ed è ligia al suo dovere, doti che non è riuscita a comunicare al figlio Achille che a quanto pare ha un carattere decisamente irruento.

Lo scorso Aprile il giovane ha tirato un pugno ad un pubblico ufficiale e per lui ci sono state delle conseguenza. La Colombari ha rivelato a Il Messaggero che non è stato un momento facile e che oggi hanno intrapreso un percorso di famiglia. Insieme al marito Billy e al figlio l’ex Miss Italia si è sottoposta ad una terapia. Martina ha infatti rivelato che Achille ha difficoltà a riconoscere l’autorità. Visti alcuni loro fallimenti come genitori hanno deciso di chiedere aiuto:

- Advertisement -

“Spero che diventino per lui degli insegnamenti. Se si supera il limite ci sono delle conseguenze. Dagli errori si impara, non si deve perseverare. E bisogna sempre prendersi le proprie responsabilità”. Ha poi aggiunto: “Io e suo padre abbiamo cercato di spiegargli tanto, a parole e con il nostro esempio, ma i figli non sono il seguito della nostra vita. Uno li mette al mondo, poi sta a loro. Io il mazzo me lo sono fatto”.

Martina Colombari: “non ho sensi di colpa“

Martina Colombari sa che come genitore ha fatto degli sbagli, preferisce non darsi un voto come madre, ma aggiunge anche che non ha nessun senso di colpa. Ha sempre agito in buona fede e convita di non fare del male al figlio e a nessun altro:

- Advertisement -

“Mettiamola così: non ho sensi di colpa e avendo solo un figlio, altri non ne sono venuti, faccio fatica a dire che genitore sono stata. Di sicuro sono stata affettuosa e giocherellona. Forse un po’ severa e bacchettona”. Ha poi messo in evidenza il fatto che oggi Achille non ha ancora capito quale sarà il suo futuro, che adulto desidera essere: “Deve capire cosa fare da grande. Studiare o lavorare. Non seguirà le orme del padre, né le mie. Vedremo”,