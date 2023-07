Massimizza il talento con soluzioni Hcm: rendimento e crescita

L’avvento delle nuove tecnologie non riguarda solo software sempre più sofisticati, compresi quelli dedicati all’intelligenza artificiale. Un capitolo specifico è dedicato infatti alle soluzioni HCM che coinvolgono, motivano e sviluppano le capacità professionali dei collaboratori.

HCM al servizio dell’azienda

HCM è l’acronimo di Human Capital Management e si riferisce a specifici software dedicati alla gestione delle risorse umane che si distinguono per il loro uso intuitivo e l’estrema flessibilità.

Il loro obiettivo è massimizzare il talento dei collaboratori e di organizzarlo per assicurare all’azienda un successo duraturo nel tempo in un mercato sempre più competitivo. Per questo motivo, i software HCM sono particolarmente preziosi per individuare e selezionare le persone più qualificate per le posizioni aperte.

I vantaggi dell’automazione nei processi di recruitment

Il futuro del lavoro è nelle mani di figure qualificate e di innovazioni digitali quindi le soluzioni HCM diventano sempre più importanti per individuare i collaboratori migliori facendo risparmiare tempo e risorse.

Un sistema HCM permette inoltre alle aziende di creare obiettivi per i singoli collaboratori e per il team, avere feedback in tempo reale e individuare interventi di miglioramento affinché ogni persona cresca professionalmente, offra il massimo rendimento e raggiunga il suo miglior potenziale lavorativo.

Tutte queste informazioni approfondite si basano su un’analisi dei dati che il software HCM mette a disposizione dell’azienda, riducendo il carico di lavoro amministrativo per il personale addetto alle risorse umane.

Questa nuova opportunità offerta dall’evoluzione digitale comporta il miglioramento dell’attività operativa e la riduzione dei costi fissi aziendali nel medio e lungo periodo ed è quindi una leva importante per mantenere le imprese competitive nel corso del tempo.

I benefici essenziali del sistema HCM

Il software HCM offre, come visto, una serie di notevoli benefici per i responsabili delle risorse umane di un’azienda e possiamo riassumerli come segue:

Tutti i dati relativi alle risorse umane sono disponibili in una sola fonte aggiornata

Semplificazione e snellimento del processo di selezione

Messa a frutto del potenziale dei talenti, coinvolgendoli in modo divertente con i loro feedback, per aiutarli a imparare e a crescere professionalmente

La formazione online, virtuale, si unisce a quella in classe e sfrutta i dispositivi mobili, coinvolge i collaboratori con un apprendimento efficace

L’automazione permette di concludere i task in modo più veloce ed efficace

Il software HCM aiuta ad armonizzare le esigenze aziendali con le aspirazioni dei collaboratori.

Il valore della comunicazione con il sistema integrato HCM

L’interazione tra risorse umane e collaboratori è più semplice a livello di comunicazione grazie a un sistema HCM perché si possono fare indagini tra i dipendenti con domande coinvolgenti e intuitive per avere risposte in tempo reale che indicano rischi potenziali a livello psicologico e sociale.

Nonostante la diffusione da remoto, i software avanzati HCM permettono inoltre alle aziende di offrire soluzioni in grado di sviluppare le relazioni sociali all’interno dell’azienda anche se i collaboratori vivono e operano da sedi diverse.

I responsabili delle risorse umane possono infine dedicare meno tempo per elaborare i file dedicati al personale perché il software garantisce la gestione digitale di tutti i documenti più importanti:

lettere di assunzione

contratti

accordi relativi alla riservatezza

buste paga

documenti di consegna.

Le soluzioni HCM offrono quindi una panoramica completa del talento all’interno delle aziende, attraverso sistemi all’avanguardia di analisi e di report particolarmente avanzati, e permettono una gestione digitale che semplifica e accelera i processi di lavorazione.

Si può quindi concludere che le novità tecnologiche investono ormai tutti i settori strategici aziendali e, mai come oggi, anche per l’attività essenziale dei responsabili delle risorse umane aziendali è arrivato il momento di dire: “Future is now“.