Matthew Perry, il cast di Friends ricorda l’amico

La morte inattesa di Matthew Perry ha lasciato interdetti i fans della nota serie tv Friends. L’attore era parte del cast e ha segnato la storia della popolare fiction, oggi considerata un vero cult. Perry è stato trovato morto nella sua abitazione Los Angeles, nella serata di sabato 28 ottobre, ad oggi non sono ancora note le cause del decesso.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno voluto esprimere il loro dolore, affidando il cordoglio al magazine People. Dopo la nota stampa dei creatori di Friends anche gli altri attori della serie non hanno potuto evitare di manifestare il loro dispiacere: “Siamo tutti profondamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita incomprensibile.

Con il passare del tempo diremo di più, come e quando potremo Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo“. Friends è tra le maggiori serie di successo è andato in onda per moltissimo tempo e gli attori si sono ritrovati per ben 10 anni di seguito sul set. La reunion del 2021 ebbe un eco mediatico impressionante.

Friends, i creatori esprimono il loro cordoglio

