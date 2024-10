Maturità 2024: arriva il bonus per coloro che hanno conseguito il 110 e lode

Il bonus destinato agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con 110 e lode torna a salire, anche se solo leggermente. Infatti, se nel 2023 era pari a 100 euro, nel 2025 si attesta a 115 euro.

Ricordiamo che dal 2020 in poi non si era mai andati oltre i 100 euro, mentre nel 2024 si potrà contare su un riconoscimento più corposo. Infatti, si può arrivare a 615 euro, anche se siamo ben lontani dai 1.000 euro previsti inizialmente dal Programma Nazionale di Valorizzazione delle Eccellenze nel lontano 2007.

Il premio resta basso

Ad ogni modo, il premio in denaro per il 100 e lode garantito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito resta una cifra piuttosto contenuta. La circolare ha infatti sbloccato il bonus da 115 euro per i lodevoli. Dunque, solo 15 euro in più rispetto ai 100 euro dell’anno precedente.

Detto questo, però, come evidenziato dal portale Skuola.net, la cifra diventa estremamente più interessante e quindi diventa un nuovo incentivo a studiare al massimo grazie ad uno strumento che quest’anno è al debutto, ovvero la Carta del Merito che assegna un voucher da 500 euro per gli stessi consumi culturali a cui è possibile accedere con la Carta della Cultura, quella che ha sostituito “18 App”, il bonus cultura introdotto dal governo Renzi per i maggiorenni.

Quindi, i 100 e lode potranno impiegare i loro voucher per l’acquisto di biglietti del cinema, teatri, mostre, concerti e così via. Sarà possibile anche abbonarsi ai quotidiani, anche online, acquistare corsi di musica, teatro e lingue.

Il declino del Bonus Maturità

In definitiva, come detto, siamo purtroppo molto lontani dalle cifre del passato. Nel 2007, infatti, ci furono appena 3.500 lodi e il bonus erogato arrivò a ben 1.000 euro. Nel 2011 però si dimezzò passando a 500 euro, scese anche tra il 2009 e il 2010 e poi nel 2014 e 2015 si attestò a 450 euro.

Nel 2016 fu di 370 euro, nel 2017 di 340 euro che divennero 300 nel 2018 e 255 nel 2019, fino al crollo del 2020.