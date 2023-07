Mediaset palinsesti ufficiali: Maria de Filippi protagonista, Belen liquidata

Sono stati resi noti i palinsesti della prossima stagione tv di Mediaset. Piersilvio Berlusconi ha rivelato quali saranno i programmi che avranno maggiore spazio nelle varie reti del Biscione e chi saranno i protagonisti che continueranno ad allietare il pubblico. Tra i grandi esclusi sembra esserci Belen Rodriguez che non sarà più alla guida de Le Iene, non sarà presente neanche a Tu si que vales.

Ruolo incerto e ancora da definire quello d’Ilary Blasi visto che non è stata prevista una nuova edizione de L’Isola dei famosi. Piersilvio Berlusconi sembra aver puntato tutto su Maria de Filippi e i suoi programmi. Prevista la messa in onda a ottobre di Tu si que vales che ha perso Teo Mammuccari come giurato e ha accolto nella sua famiglia Luciana Littizzetto, voluta dalla conduttrice. La comica è reduce dall’addio in Rai e non poteva che dire di si a Maria di cui è molto amica:

“Arriva Luciana Littizzetto, è una scelta di Maria e siamo contenti. Ha una verve molto forte, il suo arrivo rafforza un programma già forte”, ha dichiarato l’AD di Mediaset. Berlusconi ha poi spiegato che la conduzione de Le Iene sarà affidata a Veronica Gentile reduce da una trionfante stagione tv: “Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto”.

Temptation Writer, nuovo format di Maria de Filippi

I vertici Mediaset sembrano intenzionati a dare spazio ad un nuovo format Temptation Writer, realizzato sullo stampo di Temptation Island che sta registrando ascolti record. Secondo alcuni rumors il programma non sarà condotto da Filippo Bisciglia ma dalla stessa Maria de Filippi, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di lasciare la tv.

Sarà un’edizione alternativa a Temptation e dovrà andare in onda da Gennaio 2024 ma per il momento non ci sono altri dettagli in merito. E’ tuttavia certo che Piersilvio Berlusconi crede molto in Maria e non ha nessuno problema a lasciarle carta bianca.