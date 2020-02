Meghan Markle in dolce attesa: secondo figlio in arrivo?

Meghan Markle sarebbe in dolce attesa, l'ex duchessa di Sussex avrebbe deciso d'andare a vivere in Canada per godersi la seconda gravidanza lontano dall'eco mediatico

La notizia di una presunta seconda gravidanza di Meghan Markle ha fatto il giro del mondo in men che non si dica! L’ex duchessa di Sussex e il marito il Principe Harry attualmente risiedono in Canada dove hanno deciso di allontanarsi dal clamore mediatico e dagli impegni che la corona inglese comporta, una scelta discussa e criticata che ha portato a pensare che l’unica responsabile di questo cambiamento radicale sia proprio la consorte del secondogenito di Carlo e Diana.

I motivi di questa scelta molto discussa dei due reali inglesi sembra dovuto al fatto che Meghan Markle sia di nuovo in dolce attesa: secondo alcuni gossip la moglie di Harry sarebbe incinta del secondo figlio e vorrebbe vivere la sua seconda gravidanza lontano dal clamore mediatico.

A rivelare la notizia un’amica di Meghan, la stilista Misha Nonoo attualmente incinta, che ha rivelato in una recente intervista rilasciata al Daily Mail d’essere molto vicina alla duchessa in questo momento, con lei ha continui scambi d’informazioni e consigli sulla gravidanza, un modo piacevole per condividere un momento speciale che entrambe stanno vivendo.

Meghan Markle mamma per la seconda volta: lontano dall’eco mediatico

Se la gravidanza di Meghan Markle fosse confermata si comprenderebbe meglio il motivo per cui l’ex duchessa di Sussex e consorte abbiano deciso di lasciare il loro ruolo ufficiale in Inghilterra. E’ noto che Meghan abbia sofferto molto del clamore mediatico subito durante la gravidanza di Archie, uno status che poco ha sopportato e che non vorrebbe rivivere per il suo, presunto, secondo figlio.

Di certo Meghan sembra felice di stare in Canada anche se secondo alcuni rumors desidererebbe vivere a Los Angeles, lo stesso non si può dire di Harry che invece sembra stia soffrendo la lontananza da Londra e da tutto l’entourage di Buckingham Palace.